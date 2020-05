Morre massagista do Flamengo que estava com Coronavírus

O Flamengo teve uma triste notícia hoje (4). Jorge Luiz Domingos, massagista do Rubro-Negro há 40 anos, morreu em decorrência das complicações causadas pelo coronavírus. Ele estava internado há duas semanas em um hospital na Ilha do Governador e sofreu uma parada respiratória. Ele tinha 68 anos.

Jorginho, como era conhecido, estava no clube da Gávea desde 1980, e acompanhou de perto uma das épocas mais vitoriosas do Fla, tendo trabalhado com nomes como Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Nunes e companhia.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno Nota: https://t.co/kAxhKHbO7q pic.twitter.com/Ng2NUVlVb9 — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 4, 2020

Alguns nomes do clube se pronunciaram por redes sociais e lamentaram a morte de Jorginho, como o vice-presidente de Futebol Marcos Braz, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodrigo Caio, e os meias Diego, Gerson e Arrascaeta, e os atacantes Gabigol e Bruno Henrique. Juan, ex-jogador do Fla e que esteve acompanhando o elenco em parte da última temporada, também se pronunciou.

Faltam palavras para expressar a importância de Jorginho na história do Flamengo. Alegria, sorrisos e incentivos diários aos nossos atletas nunca faltaram nessa trajetória de quarenta anos de clube. Aquele abraço, tio Jorge. 🙏🏻 #JorginhoEterno pic.twitter.com/M2Y97bNQp4 — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 4, 2020

O Rubro-Negro é um dos clubes que vem se mostrando favorável ao retorno dos treinos. Jogadores, comissão técnica e funcionários realizaram testes para Covid-19 nos últimos dias e há um protocolo desenhado para o elenco cumprir.

A diretoria já vinha fazendo pressão para um retorno rápido das atividades tendo cogitado, inclusive, em não estender as férias. Mas, em um primeiro momento, não conseguiu colocar a ideia em prática e teve de, assim como os rivais, prorrogar a folga até o último dia 30.

Jorginho não foi o único caso de coronavírus no Flamengo. Em março, Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente de Consulados e Embaixadas, testou positivo para a doença e recebeu alta após uma semana internado.

Você acompanhou meu início de carreira, esteve ao meu lado em todos os momentos no Flamengo. Descanse em paz, meu amigo Jorginho, sentiremos sua falta. Que Deus conforte sua família. 🙏 pic.twitter.com/Fd6sFf8Spc — Juan J4 (@juanj4oficial) May 4, 2020

Dia de luto e tristeza por perder um amigo! Nesses anos trabalhando juntos entre Flamengo e Seleção, sua maneira alegre, descontraída e companheira faziam dele um cara mais do que especial pra mim e todos. Seu sorriso continuará nos iluminando, amigo! Descanse em paz, Jorginho! pic.twitter.com/glfMTAspKu — Diego Ribas (de 🏠) (@ribasdiego10) May 4, 2020

Dia triste demais. Que o senhor descanse em paz, Tio Jorge. Obrigado por cada sorriso e cuidado no dia a dia. Ficará sempre guardado em nossas memórias. Que Deus conforte todos os familiares. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/9dTUYJhcZW — Gerson Santos (@GersonSantos08) May 4, 2020

Que notícia triste 😭😭😭. Descanse em paz meu amigo, que Deus conforte toda a família!! pic.twitter.com/o2KXGNJq6C — Rodrigo Caio (@RCaio03) May 4, 2020

Eterno! Obrigado por tudo.. Descanse em paz! ✨❤️ pic.twitter.com/U1U4MFRWTE — Gabriel Barbosa (@gabigol) May 4, 2020

O Jorginho sempre foi uma pessoa muito humilde e disposta a ajudar, fosse com um tratamento, ou até mesmo na resenha, sempre feliz. Sentiremos sua falta! Luto! pic.twitter.com/c4lZvWMUy4 — Diego Alves (de 🏠) (@diegoalvesgol) May 4, 2020

Descansa em paz Tio Jorge 😔😭 pic.twitter.com/A2PlK0XLTW — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) May 4, 2020

Veja nota oficial do Flamengo:

“É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorge Luiz Domingos, mais conhecido como Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube.

Jorginho estava internado no Hospital da Ilha do Governador e sofreu parada cardíaca após complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (04/05). Ao longo de 40 anos, Jorginho conquistou inúmeros títulos com o Flamengo e foi peça muito importante no pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002.

O Clube de Regatas do Flamengo presta condolências à família, amigos e companheiros de trabalho de Jorginho e agradecerá eternamente por toda a sua dedicação durante muitos anos ao Rubro-Negro.

Principais títulos de Jorginho pelo Flamengo

Mundial de Clubes: 1981

Libertadores: 1981 e 2019

Mercosul: 1999

Copa Ouro Sul-americana: 1996 (invicto)

Recopa Sul-Americana: 2020

Supercopa do Brasil: 2020

Campeonato Brasileiro: 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2019

Copa do Brasil: 1990 (invicto), 2006 e 2013

Campeonato Carioca: 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019″

