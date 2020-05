“Quero diretor na PF com mais afinidade comigo”, disse Bolsonaro para Valeixo

O ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Maurício Valeixo , depôs na manhã desta segunda-feira (11) na sede da PF de Curitiba (PR) para o inquérito que analisa declarações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro sobre possíveis interferências do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na corporação.

No depoimento, Valeixo afirmou que Bolsonaro disse a ele que não tinha nada “contra a sua pessoa”, mas desejava um diretor-geral com quem tivesse mais “afinidade”. O delegado também disse que o presidente o demitiu por telefone.

O testemunho do ex-diretor começou às 10h10 da manhã e terminou às 16h – foram seis horas de testemunho. Valeixo também alegou que não teria pedido para sair do cargo, mas que não queria continuar. Seu discurso foi similar ao do depoimento de Moro.

