Rio Branco busca parceria com União Cacoalense-RO

O Rio Branco deve fechar uma parceria com o União Cacoalense-RO durante a disputa do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol e a série D.

A informação foi divulgada pelo presidente do Estrelão, Valdemar Neto. “Estaremos em breve fechando uma parceria muito importante entre o União Cacoalense-RO e o Rio Branco”, disse o dirigente.

O acordo, que vem sendo construído nos bastidores, seria uma forma de economizar despesas para a equipe acreana durante a retomada do futebol.

Os detalhes da parceria ainda não foram definidos, mas segundo informações não oficiais, o time de Rondônia cederia parte da comissão técnica e jogadores para reforçar o elenco estrelado durante a sequência do estadual e o Campeonato Brasileiro da quarta divisão.

Sendo que a folha de pagamento do elenco e da comissão técnica seria dividida entre as diretorias do Rio Branco e do União Cacoalense-RO.

O Campeonato Acreano foi suspenso no dia 17 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A previsão é que a competição seja retomada na segunda quinzena de junho.

Em relação à série D, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tem uma data definida para o início do Campeonato.

