“Uma vida não tem partido e não tem preço”, diz Cameli sobre combate ao coronavírus

Em seu pronunciamento oficial publicado na noite desta segunda-feira (12), o governador Gladson Cameli disse à população que estamos vivenciando o pico da pandemia do coronavírus no Acre. Em sua fala, o chefe do executivo reforçou o pedido de isolamento social.

“Meus amigos, estamos chegando ao pico da pandemia. Já nos últimos dias, o número de casos tem crescido de forma alarmante, mesmo com todos os esforços do governo, das prefeituras e do governo federal, a situação ainda preocupa”, disse.

Gladson alertou àqueles que não obedecem o isolamento social e pediu a participação da população no combate.

“Buscamos todas as medidas possíveis, mas, mesmo assim, não teremos vagas para todos se ninguém respeitar as orientações de isolamento social. Temos equipes desinfetando ruas há mais de um mês no estado, mas isso só terá resultados se você não fizer aglomerações”, continuou.

“Governo nenhum consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Uma vida não tem partido, não tem cor e não tem preço. Nos ajude a garantir a sua e a da sua família”, concluiu.

