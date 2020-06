Com menos de dois meses de revitalização, rua principal de Sena apresenta rachaduras

Com menos de 40 dias de conclusão da obra de revitalização da principal avenida do município de Sena Madureira, a Avelino Chaves, como projeto da Prefeitura Municipal, parte do asfalto já foi está danificada, de acordo com imagens enviadas por um morador à reportagem do ContilNet.

O executivo municipal decidiu nos últimos dias retirar todos os canteiros com iluminação que estavam no centro de quase toda a avenida, no intuito de ampliá-la.

O denunciante informou que o serviço de revitalização foi feito, mas que parte do trecho já está tomado por rachaduras.

“Dizem eles que fizeram o serviço de base para asfaltar, e realmente asfaltaram, mas hoje o trecho que inicia em frente ao Instituto Santa Juliana e vai até o Hotel Suzane está todo comprometido com rachaduras em todo o asfalto novo que foi colocado”, explicou.

Imediatamente, quando o problema surgiu, a Prefeitura enviou máquinas e trabalhadores para o local, no intuito de reparar o dano.

Em contato com o secretário de Obras, Edson Cameli, nossa reportagem foi informada que as rachaduras surgiram como consequência do estouramento de dois canos de água do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), mas que já foram consertados.

Questionado sobre quando seria colocado o asfalto no local, ele declarou que este serviço não depende da Prefeitura, mas de uma empresa que foi contratada.

“Em breve essa empresa fará o serviço de asfaltamento da parte que foi danificada. Os canos já estão consertados”, finalizou.

Com o barro no local, foi colocada uma camada de uma substância usada na produção de asfalto, classificada pelo técnico como CM 30.

