Com quase 500 casos, Sena não tem leitos disponíveis para pacientes com coronavírus

O Hospital de Campanha em Sena Madureira, criado pela Prefeitura Municipal em parceira com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) para o tratamento de pessoas infectadas com coronavírus, está com 100% de seus leitos ocupados.

A informação foi dada por uma fonte ligada ao executivo, que afirmou que 11 pacientes estão no local, sendo que apenas 10 leitos estão disponíveis.

Além disso, apenas um respirador atende o hospital montado nas dependências do Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Até o momento, Sena tem 491 casos de coronavírus confirmados, diz o Boletim Epidemiológico da Sesacre.

