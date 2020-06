Corpo de Bombeiros resgata embarcação e motor que estavam naufragados no Acre

Realizaram as amarrações no barco e no motor para o içamento, com o auxílio de uma balsa e um trato

Nesta segunda-feira (8) uma guarnição do Corpo de Bombeiros em Tarauacá se deslocou com destino à Comunidade Estirão do Abacate, no rio Tarauacá, onde realizou mergulhos em busca de uma embarcação (canoa 9m.) e motor marítimo MWN 45HP.

Após a chegada ao local do acidente, depois de colhida todas as informações com o responsável, a fim de direcionar e planejar os mergulhos, iniciaram a missão. Após quatro horas de operação o motor e embarcação foram encontradas.

Realizaram as amarrações no barco e no motor para o içamento, com o auxílio de uma balsa e um trator. Ambos os bens foram retirados com sucesso do fundo do rio e entregues ao responsável.

Brazil Confirmados 742,084 +31,197 (24h) Mortes 38,497 +1,185 (24h) Recuperados 325,602 43.88% Ativos 377,985 50.94%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários