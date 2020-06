Daniel Zen deu ‘sinal verde’ e deve ser oficializado pré-candidato do PT até sábado

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve oficializar até sábado (27) a pré-candidatura de Daniel Zen à prefeitura da capital. O deputado estadual já deu “sinal verde” e está pronto para a pré-disputa, que pode garantir à legenda o seu quarto prefeito em Rio Branco.

O parlamentar disse que semanas atrás foi procurado pelos três ex-gestores da capital, Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre, ocasião em que foi feito o convite para a pré-candidatura.

“Desde o final do ano passado que a direção do PT constituiu um Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) e confiou a coordenação desse time aos nossos três ex-prefeitos. Eles disseram que o convite veio acompanhado da chancela de todos os membros do GTE, além de outras lideranças que já ocuparam cargos majoritários, como Binho, Tião, Nazaré, Anibal, Sibá e outros”, disse.

Zen é membro da corrente interna Democracia Radical (DR), que influencia o diretório estadual da sigla e boa parte das executivas municipais petistas.

No governo Binho Marques, presidiu a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Naquele momento, o Acre vivia um de seus períodos culturais mais efervescentes, tendo o próprio Zen como artista. Ele tocava contrabaixo na banda de rock autoral Filomedusa, uma das mais proeminentes dos anos 2000.

No primeiro governo Tião Viana, foi secretário de Educação. Hoje, ele cumpre seu segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), desta vez como nome de oposição ao governo.

