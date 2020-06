Grávida com covid-19 vai ter parto induzido para salvar a própria vida e a do bebê

Estudante de Psicologia Patydan Castro tem apenas 34 anos e está em coma na UTI do PS

Para salvar a vida de uma mãe e seu bebê, médicos do Pronto-Socorro de Rio Branco deram início nesta segunda-feira (15) aos procedimentos para indução do parto. A estudante de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, está grávida de seis meses e se encontra entubada há sete dias com covid-19.

O parto terá de ser normal, pois a acadêmica não suportaria cirurgia de cesárea, explicou o marido, que é médico. Para manter o bebê dentro da placenta, a estudante demanda 30% de sua estrutura física. No momento ela está instável e com taquicardia.

O bebê precisa ser retirado logo para que o tratamento intensivo a qual a mulher será submetida não arrisque ambas as vidas vida. Assim que nascer, o neném será encaminhado a uma UTI neonatal.

Na semana passada, o marido fez uma oração em público, na frente do PS, pedindo a Deus que salve a vida da esposa e de todos os demais pacientes que sofrem com a doença.

Patydan já está há 20 dias internada. Antes de ir para a UTI, ela ocupava leito comum no PS e foi transferida após piora no quadro.

