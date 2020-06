Mais bizarrice: Novak Djokovic tem amizade com árvore de figo no Brasil

O Daily Mail aproveitou o teste positivo de Covid-19 do tenista para listar opiniões mais controversas do atleta sérvio

Depois de ter o diagnóstico confirmado para Covid-19, a vida do tenista Novak Djokovic começou a ser exposta. O jornal britânico Daily Mail aproveitou a oportunidade para listar as opiniões e as rotinas rotinas controversas do atleta sérvio.

Mas a história mais inusitada envolve o Brasil. Segundo o tabloide, Djokovic fez amizade com uma árvore de figo no país. Sempre que pode, o tenista vem visitá-la para subir na planta e abraçá-la. “É uma das minhas coisas favoritas de fazer”, disse o atleta em 2019 no meio do torneio Australia Open.

O tenista número 1 do mundo foi bastante criticado por sua postura anti-vacina e por promover um torneio com arquibancadas lotadas e jogadores se abraçando, sem respeitar as medidas de distanciamento social.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Djokovic joga basquete com diversos atletas que foram infectados. Djokovic pediu desculpas por ter duvidado da potência do vírus e cancelou uma série de eventos previstos para os próximos dias.

Na etapa Sérvia do Adria Tour, os atletas aparecem em uma boate, dançando sem camisa.

