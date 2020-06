Na divisa com o Acre, cidade do Amazonas é destaque por não registrar nenhum caso da covid

Em linha reta, a cidade de Envira, no Amazonas, fica a 100 km de Feijó, no interior do Acre. Envira tem estreita relação comercial com o Acre. Antes da pandemia, eram quatro vôos diários saindo de Feijó para o município amazonense, que compra no Acre quase 100% do que abastece o mercado local. Isolada no meio da selva amazônica, a cidade vem sendo destaque na imprensa pelo trabalho executado no enfrentamento ao coronavírus.

A Prefeitura adotou medidas rígidas. Montou barreiras sanitárias nó aeroporto e nos rios. Proibiu o transporte de passageiros e impôs quarentena para toda e qualquer pessoa que chegasse na cidade. O resultado não podia ser outro. Envira não registrou até agora nenhum caso da doença. Ivon Rates, prefeito da cidade, acompanha de perto todas as ações das equipes da saúde. Até o dinheiro enviado pelos bancos e lotérica para a cidade, era desinfectado e colocado em “quarentena” por cinco dias, para só então entrar em circulação. Rates diz que as medidas de isolamento social serão mantidas até que não haja mais riscos para os moradores.

