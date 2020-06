PM fecha ‘boca de fumo’ e apreende cocaína e escope; um foi preso

Um homem de 42 anos foi preso por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (29), no Beco do Abacaxi, no Bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) e da Companhia de Choque estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de que uma residência, localizada em um beco na Rua Campo Novo, estava sendo usada como “boca de fumo”.

De posse das informações, os PMs realizaram um cerco policial no Beco do Abacaxi e conseguiram prender o homem. Na casa dele foram encontrados cerca de 16 pacotes de pasta a base de cocaína e uma escopeta calibre 36 e 300 reais em espécie, além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

