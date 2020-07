Prefeitura de Brasileia segue com construção da sede própria do Creas

O trabalho ofertado pela Secretaria de Assistência Social através do CREAS é indispensável

Ao longo dos meses, a Prefeitura de Brasileia tem investido em infraestrutura, recapeamento, construção de praça, quadra, escola, reformas e ampliações de prédios que visam beneficiar a população e desenvolver a cidade.

A prefeita Fernanda Hassem acompanhada dos secretários de obras Francisco Lima, de planejamento Nevisson Tavares e o engenheiro Anderson Vidal realizou uma visita técnica na construção da nova sede do CREAS.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), é uma das obras que estão sendo realizadas em Brasileia com recurso de emenda parlamentar da Deputada Federal Jéssica Sales. O CREAS realizava seus atendimentos em prédio na Rua Geni Assis, oferecendo assim pouco espaço e dificuldades para ampliação de seus serviços à comunidade. Com esforço e dedicação, uma nova sede está sendo construída para ser entregue à população.

O trabalho ofertado pela Secretaria de Assistência Social através do CREAS é indispensável à população brasileense, pois além de ofertar os serviços de atendimento aos moradores, atende-se, diariamente, pessoas adultas, idosos, portadores de deficiência, migrantes, imigrantes que foram vitimados e/ou tiveram seus direitos violados. Atuando, ainda, com medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a Lei.

