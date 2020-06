Prefeitura no Acre abre seletivo com quase 40 vagas e salário de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Brasileia decidiu abrir nesta quinta-feira (25) um processo seletivo simplificado e emergencial para a contratação de quase 40 profissionais para a área de saúde no município.

O edital busca atender as necessidades temporárias de combate ao coronavírus. Ao todo, são 37 oportunidades para médico generalista (2 vagas), enfermeiro generalista (6 vasgas), psicólogo (2 vagas), técnico em enfermagem (7 vagas), fiscal sanitário (10 vagas), auxiliar administrativo (2 vagas) e auxiliar de serviços gerais (8 vagas).

Os salários variam entre R$ 1.110 até R$ 5 mil, com carga horária de 40 horas semanais. Há vagas para cadastro de reserva.

A seleção será de forma simplificada com análise curricular que será analisada através de uma Comissão.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, clicando AQUI, nos dias 25 e 26 de junho, a partir das 7h da manhã, encerrando no dia 26 de junho de 2020 às 23h59min.

Para o processo de inscrição, é o obrigatório o envio dos seguintes documentos:

Documento Oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, Carteira do Conselho, CNH, etc.);

Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato (caso o número não

conste na Carteira de Identidade, CTPS, CNH e/ou outro);

Título de Eleitor;

Certidão Negativa da Justiça Eleitoral;

Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;

Comprovante de Endereço;

Títulos comprobatórios da qualificação e experiência do candidato informada no ato da inscrição.

Os documentos poderão ser digitalizados ou fotografados, desde que sejam encaminhados em formato .pdf ou .jpg.

O prazo de validade do Processo Seletivo Emergencial será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de continuidade dos motivos que ensejaram a presente contratação.

Mais informações a partir da página 29 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (25).

