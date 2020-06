Segurança impede fuga de lideranças de facções em presídio de Cruzeiro do Sul

Uma ação das forças de segurança do Estado, coordenada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate as Organizações Criminosas (DRACO) e a DENARC, com o apoio das Polícias Militar e Penal, evitou um fuga em massa no presidio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul.

A operação policial ocorreu na madrugada deste domingo (14) nas proximidades da Unidade Penitenciaria. Dois criminosos que estavam numa caminhonete foram presos.

A dupla seria responsável por dar suporte para fuga dos detentos. Com os criminosos os policiais apreenderam tachos – para furar pneus de carros, e cinco armas de fogo, todas municiadas.

Simultaneamente a essa ação policial foi realizado vistoria no interior do presidio, onde foram descobertos vários buracos nas paredes das celas.

De acordo com informações duas das principais lideranças de organizações criminosas no vale do Juruá estavam prontas para fugir.

