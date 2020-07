Após reunião com PSL, Júnio Bozella deverá abonar ficha de filiação de Rocha

A reunião ocorreu no Palácio Rio Branco sem a presença de assessores

O vice-governador Wherles Rocha (PSDB) se reuniu com o vice-presidente do Partido Social Liberal, deputado Júnior Bozela, nesta quarta-feira (1) no Palácio Rio Branco para tratar sobre a provável adesão de Rocha ao partido, que deverá ocorrer ainda esta semana, conforme declaração do vice-governador ao ContilNet, na terça-feira (30).

Segundo informações obtidas com exclusividade ao ContilNet, Rocha deverá de filiar ao PSL já nesta quinta-feira (2), após a reunião com membros da executiva nacional do partido, onde terá a presença de Pedro Valério. “A reunião foi boa, produtiva e Rocha deve se filiar ao partido na quinta”, revelou fontes que pediram para sigilo às suas identidades.

PUBLICIDADE

Outro detalhe importante é que Rocha poderá ter sua ficha abonada pelo deputado de São Paulo, Júnior Bozela. O motivo do encontro é tentar apaziguar o clima “ameno” que ficou após as recentes notícias de que Rocha iria para partido liberal. Dirigentes e filiados assinaram nota se posicionando contra a filiação do vice-governador.

Na última semana, Rocha declarou em coletiva à imprensa que estava analisando a proposta de mudança de sigla, mas, que precisava conversar com a direção estadual.

No entanto, o presidente Pedro Valério contestou as declarações e insinuou que o tucano estaria forçando sua ida ao partido em troca de recursos partidários, tempo de televisão e, obviamente, buscar apoiar a candidatura de Minoru Kimpara, pré-candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários