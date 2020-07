Árbitro relata palavrão e justifica expulsão de Gabigol

Com o cartão vermelho, o jogador está fora da partida de volta da final do Carioca, na próxima quarta-feira

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães justificou o motivo de ter expulsado Gabigol, do Flamengo, no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Na súmula divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), ele relatou palavrões e reclamações do camisa 9 para proferir o cartão vermelho.

– Aos 45 + 2 do segundo tempo, expulsei o senhor Gabriel Barbosa Almeida por uma segunda advertência por reclamação. Quando perguntei ao quinto árbitro, senhor Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair. Nesse momento, o mesmo (Gabriel) falou: “Sou em que vou sair, porra”. Em voz alta, o fato ocorreu no meio do campo – relatou Wagner Magalhães no documento.

O técnico Jorge Jesus classiciou o cartão vermelho como “coisa de louco”. Depois da partida, Gabigol usou as redes sociais para criticar a decisão do árbitro.

– Assim.. Simplesmente assim tiram você de uma final! Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família que torce por você em cada jogo! Um pouco de respeito, e responsabilidade, por favor – disse Gabigol, que postou uma foto da reclamação direcionada ao árbitro Wagner Nascimento Magalhães.

Com o cartão vermelho, o jogador está fora da partida de volta da final do Carioca, na próxima quarta-feira.

Sem Gabigol, o Flamengo ganhou mais um problema no ataque, já que Bruno Henrique não atuou neste domingo por causa de dores na panturrilha esquerda.

