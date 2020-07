Campeã do BBB-16 vai à delegacia esclarecer caso Dudu

No processo, Munik foi citada por Mallu Ohanna, ex-mulher do atleta como sendo o pivô de uma briga entre eles

Após ser citada em um processo judicial como pivô de um barraco, a campeã do BBB 16, Munik Nunes compareceu a 9ª Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade de Pirituba, São Paulo, para esclarecer o ocorrido no caso do divórcio do jogador do Palmeiras, Dudu.

No processo, Munik foi citada por Mallu Ohanna, ex-mulher do atleta como sendo o pivô de uma briga entre eles, durante o carnaval deste ano. Mallu também acusa o jogador de agressão.

De acordo com a assessoria do atleta para o site Notícias da TV, a briga teria sido uma crise de ciúmes da ex-mulher do jogador, ao ver ele com Munik, em um veículo. “A moça começou a dar um escândalo e chutar o carro. Dudu e Munik desceram do veículo e foram embora”.

Ainda segundo o site, a ex-BBB não foi intimada, mas decidiu prestar esclarecimento sobre o ocorrido por vontade própria e confirmou a versão dada pelo jogador do Palmeiras. Segundo a assessoria de Munik, ela e o atleta estavam apenas ficando. “Ela ia ao Desfile das Campeãs e ele iria com ela. Eles se encontraram e a ex-mulher dele viu os dois juntos e armou a confusão”, comentou a assessoria.

