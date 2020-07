Daniel Zen se solidariza a Luziel Carvalho após retirada de pré-candidatura à prefeitura

Deputado estadual atribuiu saída de advogado do páreo ao "rolo compressor do governo"

O deputado estadual Daniel Zen (PT) repudiou, em sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (14), a retirada abrupta da pré-candidatura de Luziel Carvalho pelo Solidariedade à prefeitura de Rio Branco. Ele teve seu nome excluído do páreo nesta segunda pelo seu próprio partido.

De acordo com o parlamentar petista, o rolo compressor governamental novamente foi bem-sucedido em minar nomes para a disputa em novembro, lembrando da desistência do ex-pré-candidato pelo PSL Fernando Zamora após a filiação do vice-governador Major Rocha ao partido e imediato apoio da legenda ao tucano Minoru Kinpara, favorito nas pesquisas.

“Fiquei bastante comovido com a forma com a qual ele manifestou sua insatisfação. Foi uma humilhação e um constrangimento. Espero que até as convenções não haja a retirada de mais nenhuma candidatura e que todos possam participar das eleições sem medo”.

