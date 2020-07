De volta à Lua: NASA prevê financiamento para mais seis missões da Artemis

PUBLICIDADE Em 2017 a NASA deu início ao seu projeto Artemis, que visa – entre outras missões – levar o homem de volta à lua. Para os planos iniciais, a agência espacial planejou três lançamentos programados para 2021, 2023 e, por fim 2024. Enquanto os preparativos para os três voos iniciais são realizados, a agência se uniu ao Comitê de Política Espacial japonês para construir uma estação espacial próximo ao satélite natural da terra. Agora, a NASA anunciou os planos para realizar mais seis missões adicionais do projeto Artemis, programadas para acontecer após as três primeiras. A empresa anunciou que concordou em fornecer financiamento e autorização iniciais à Northrop Grumman – empresa norte-americana que atua no ramo da indústria aeroespacial e defesa – para encomendar itens de longo prazo, que deverão ser utilizados para construção de boosters duplos para os seis novos voos.

O projeto Artemis deverá lançar o SLS (Space Launch System, ou Sistema de Lançamento Espacial), que é um projeto de um foguete descartável que foi criado para ser utilizado especificamente nessas missões e poderá se tornar um dos veículos espaciais mais potentes da NASA.

É previsto um gasto de aproximadamente US$ 49,5 milhões com o contrato para as missões da Artemis, que deverão se estender até o último dia de 2030. Bruce Tiller, gerente do escritório SLS Boosters em Marshall, deu a seguinte declaração sobre as missões da Artemis:

Estamos prontos para processar e empilhar os boosters para a missão Artemis I e estamos fazendo um grande progresso na produção de boosters para as missões Artemis II e III. A NASA está comprometida em estabelecer uma presença sustentável na Lua, e essa ação permite que a NASA tenha reforços prontos quando necessário para futuras missões.”

Até o momento não foi dada nenhuma informação detalhada sobre as seis missões adicionais da Artemis, no entanto as três primeiras deverão enviar o SLS e a cápsula Orion, em 2021; levar uma tripulação para um sobrevoo lunar 2023 e, finalmente, aterrissar o segundo homem e a primeira mulher na lua em 2024.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários