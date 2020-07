Ex-BBB Gleici tem zero contatinhos e se diz ‘de boa’: ‘Eles que lutem’

Despreocupada com relacionamentos amorosos, ela descarta usar aplicativos de paquera

Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, está solteira e “de boa” na quarentena. Em conversa com fãs nas redes sociais, ela disse que não tem sequer um contatinho na agenda e que tampouco pensa em instalar um aplicativo de paquera no celular.

“É difícil. Quem começa namoro nessa pandemia?”, disse Gleici, ao ser questionada por uma seguidora se está namorando, na função stories do Instagram.

Diante de uma pergunta sobre os contatinhos na quarentena, a atriz respondeu: “Nossa gente, está bombando de contatinhos. Só que não! Sério, eu tenho zero contatinhos. Não estou fazendo a louca, é real.”

Despreocupada com relacionamentos amorosos, ela descarta usar aplicativos de paquera. “Várias pessoas mandando eu baixar aplicativo. Pelo amor de Deus, gente. Estou de boa. Eles que lutem.”

