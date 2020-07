Família de Messi compra casa em Milão e reacende rumores de saída

Torcedores dos principais clubes da Europa estão de olho na situação de Lionel Messi com o Barcelona. Após alguns desentendimentos entre o craque argentino e a diretoria do clube catalão, alguns dos grandes clubes do Velho Continente passaram a sonhar com a contratação do argentino.

Uma notícia divulgada pelo jornalista Filippo Grassia, da emissora italiana RAI, colocou ainda mais lenha na fogueira. Jorge Messi, pai de Lionel, está comprando um imóvel em Milão e se mudará para a cidade.

Apesar de a Inter de Milão ter sido um dos clubes noticiados com interesse em contratar Messi, a RAI afirmou que o motivo da compra do imóvel é por razões tributárias.

Cristiano Ronaldo já havia adquirido imóveis em Milão muito antes de se mudar para a Itália por causa das vantagens fiscais apresentadas pelo país.

