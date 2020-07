Fernando Haddad valida pré-candidatura de Daniel Zen: “O PT fez a escolha certa”

Durante participação em evento online do PT-AC na terça-feira (28), o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad validou a escolha de Daniel Zen (PT) para concorrer à prefeitura de Rio Branco.

“Estou à disposição para esse desafio que você se colocou, Daniel. Vou ter muito orgulho de caminhar rumo a sua vitória na pré-candidatura a prefeito de Rio Branco. Estou muito feliz de saber que o PT fez a escolha certa”, declarou Haddad, no início de sua fala.

O evento contou ainda com a deputada Estadual de Pernambuco, Teresa Leitão, e o ex-governador do Acre Binho Marques. Ambos também se mostraram animados com a escolha.

