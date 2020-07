Funkeira morre após fazer procedimento estético

Fernanda Rodrigues, de 44 anos, mais conhecida como MC Atrevida, morreu após fazer um procedimento estético em uma clínica em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do portal Extra.

Segundo o noticiário, a cantora fez uma lipoescultura para retirar gordura das costas e injetar nos glúteos no dia 16 de julho. Após dez dias, ela foi internada no Hospital, mas não resistiu e faleceu.

PUBLICIDADE

A Secretária Municipal de Saúde informou ao site que Fernanda chegou com fortes dores no último domingo, dia 26, e foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Ela morreu no dia seguinte e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários