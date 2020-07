Geisy Arruda revela conteúdo do novo livro e fãs têm vontade de vomitar

Geisy Arruda finalmente divulgou a data de lançamento do seu próximo livro, intitulado Desejo Proibido. Pelas redes sociais, a beldade informou que a obra chega às plataformas digitais em 5 de agosto. Animada, Geisy decidiu revelar alguns temas tratados no livro.

“O meu novo livro tem conto erótico de incesto entre mãe e filha, homem comendo b… menstruada, sexo com 20 pessoas, traições, BDSM, podolatria, sexo anal, sexo no avião e dentro do táxi, sexo oral no taxista gato e corrida de graça. Não esperem histórias da Peppa Pig, beleza?”, avisou.

PUBLICIDADE

Diante da proposta inusitada, alguns fãs sentiram vontade de vomitar e reclamaram na internet sobre os assuntos fortes do livro. Geisy rebateu as críticas: “Se deixar o povo manda até na cor da minha calcinha. O problema é que eu não deixou nem uso”.

Por outro lado, grande parte dos seguidores da influencer celebraram a chegada do novo livro. Geisy já é autora de O Prazer da Vingança, publicado no ano passado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários