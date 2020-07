Idoso de 72 anos é esfaqueado após discussão com a esposa, em Rio Branco

O idoso Aldo Miranda de Miranda, 72 anos, foi ferido com uma facada no abdômen, na tarde deste domingo (5), após discutir com a própria esposa, na Rua Tião Natureza, no Bairro Palheiral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, Aldo chegou em supostamente embriagado, quando iniciou uma discussão com sua esposa, que não teve o nome divulgado. Após a discussão, o homem foi para o quarto dormir, mas, a mulher, de posse de uma faca, foi até o cômodo e desferiu um golpe no abdômen do idoso.

PUBLICIDADE

Após a ação, a acusada fugiu do local e, em seguida, populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Aldo ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com os socorristas, o estado de saúde do homem é considerado grave.

A Polícia Militar esteve no local tentou procurar pela autora do crime, mas ela não foi presa até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários