Joelma e Parangolé: veja lives com show desta sexta-feira

Os shows on-line prometem agitar o público com sertanejo, forró, rap, samba e muita dança

O final de semana começa agitado com apresentações on-line de grandes nomes da música. Entre Joelma e Parangolé, os shows ao vivo prometem animar esta sexta-feira (3/7) de quarentena.

O grupo Sambô traz a mistura de rock com samba em live, às 18h, transmitida pelo YouTube.

O grupo Parangolé se apresenta no canal do YouTube da produtora Macaco Gordo, a partir das 20h. A transmissão promete muita dança, por isso, já pode preparar seu espacinho em casa para soltar o corpo. O grupo canta canções como Abaixa que é Tiro, Pagodão e o sucesso Rebolation.

O rap de Karol Conká é atração, no YouTube da artista, às 21h.

Já às 22h30, Carlos & Jader apresentam sua live com show em seu canal do YouTube. Com muito sertanejo, os cantores prometem divertir os fãs.

Por fim, às 22h45, a cantora Joelma se apresenta em seu canal oficial do YouTube, além da Band TV e Band FM. O repertório contará com o bom som agitado de Joelma, em músicas como Não Teve Amor, Voando pro Pará, Se Vira Aí, Ai Coração e muito mais.

