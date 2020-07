Mailza Gomes libera R$ 350 mil à Ufac para produção de EPIs e escudos faciais

Equipamentos serão fabricados pela universidade acreana por meio de convênio celebrado com a prefeitura; recurso foi destinado pela senadora

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) liberou R$ 350 mil para a Universidade Federal do Acre (UFAC) usar na produção de materiais de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva contra o coronavírus, que serão distribuídos gratuitamente à população de Cruzeiro do Sul.

O convênio foi assinado nesta segunda-feira, 13, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e Ufac, por meio da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape). Os equipamentos serão fabricados pela universidade por meio de convênio entre a instituição e prefeitura com recurso destinado pela senadora.

A senadora Mailza elogiou a iniciativa dos alunos e professores e agradeceu pelo empenho em proteger a vida de pessoas. “Me junto nessa corrente de apoio na luta contra o coronavírus para dar continuidade à produção desse material. Esse recurso muito vai contribuir com a Ufac para aumentar a confecção desses equipamentos que vão salvar vidas. Vivemos um momento sem precedentes e senti a necessidade e o dever de contribuir de alguma forma. Prefeito Iderlei Cordeiro e reitora da Ufac, Guida Aquino e todos os acreanos contem com meu apoio”, disse a senadora.

Estes mesmos equipamentos, se comprados no comércio custariam 765 mil reais. “Com esta parceria estaremos economizando mais de R$ 400 mil, além disso, todos os equipamentos vão continuar no Juruá contribuindo nas pesquisas feitas”, explicou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O gestor agradeceu à senadora Mailza pela disposição em auxiliar no combate ao coronavírus em Cruzeiro do Sul. “Agradeço à senadora que tem nos ajudado a desenvolver e levar tecnologia à nossa cidade, parabéns pelo empenho em investir nas tecnologias, nos alunos e no município”, completou Cordeiro.

“Quero agradecer à senadora, ao prefeito Ilderlei, ao vice-prefeito Zequinha, por acreditarem na universidade, ficamos felizes e agradecidos com esta parceria, que vai colaborar com este momento de pandemia e ainda vai capacitar os professores”, celebrou a reitora da Ufac, Guida Aquino.

A equipe do Laboratório de Biologia Animal da Ufac, no campus Floresta, está fabricando acessórios de proteção para profissionais da área de saúde e equipamentos de proteção individual (EPIs), que incluem escudos faciais e aventais descartáveis, produzidos voluntariamente da universidade acreana.

