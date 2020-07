Moro é “fortíssimo” em 2022, com “muita chance de chegar ao 2º turno”, diz Maia

Vesão "política" de Moro, no entanto, é vista com bons olhos por Maia, que não considerou o novo perfil como algo necessariamente ruim

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , avalia que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro , “virou político” e tem muita chance de chegar ao segundo turno da eleição presidencial caso se candidate em 2022. A declaração foi feita durante uma entrevista à Globonews neste domingo (5).

A vesão “política” de Moro, no entanto, é vista com bons olhos por Maia, que não considerou a mudança como algo ruim. “Acho bom que ele venha para o debate político, dá legitimidade ao que ele defende. Acho que ele fez uma boa gestão [no ministério]”.

Maia disse ainda que Moro desponta como uma dos favoritos na corrida presidencial. “Acho que se for candidato [a presidente], é fortíssimo, tem muita chance de chegar ao segundo turno”.

Em relação aos conflitos com o governo Bolsonaro , Maia esclareceu que o tempo ainda “não é de harmonia”, e que cabe ao presidente promover um pacto entre todos os poderes.

“Deveríamos fazer uma reunião, sentar à mesa com todos dispostos a abrir mão de parte do que acreditam. Precisamos estar unidos, só uma pessoa tem legitimidade para isso, o presidente, que tem mandato até 2022 e deve coordenar essa conversa”.

