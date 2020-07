Motociclista é resgatado por helicóptero após quebrar braço e perna em colisão na BR-364

Vítima bateu contra carro e foi arremessada ao solo, ficando com fraturas expostas. Motociclista foi estabilizado pela equipe ainda no local e depois encaminhado ao Hospital João Paulo II

Um motociclista foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (7), depois de se envolver em uma colisão na BR-364, em Porto Velho. Segundo os bombeiros, a aeronave precisou ser utilizada no socorro por causa da gravidade dos ferimentos da vítima, que teve fratura exposta na perna e braço.

O acidente aconteceu perto da estátua do índio, próximo ao Bairro Novo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela rodovia quando colidiu de frente com a lateral de um carro.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo e teve uma fratura exposta no ante-braço direito, uma fratura exposta na perna esquerda e no joelho direito.

O helicóptero dos Bombeiros foi então acionado ao local do acidente, momento que o motociclista foi estabilizado e recebeu os primeiros-socorro na hora. Depois a vítima foi colocada na aeronave e transferida por meio aéreo até o Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento da equipe médica.

Este foi o segundo resgate feito pelo Corpo de Bombeiros com o helicóptero na capital Porto Velho. Na última quinta-feira (2), segundo a corporação, a aeronave também foi utilizada para socorrer uma vítima de colisão entre moto e bicicleta, na marginal da BR-364.

