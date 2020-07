Pedro Valério deve continuar na direção do PSL; Rocha ficaria com o diretório municipal

A novela envolvendo o presidente do PSL, Pedro Valério e o vice-governador Major Rocha parece que vai terminado em um final feliz.

Após intensos debates que se estenderam por quase dois dias, e com a chegada do deputado Júnio Bozello, que é vice-presidente nacional do partido, na última quarta-feira (1), o PSL nacional teria decidido que Pedro Valério continuaria dirigindo a executiva regional do PSL, e Rocha ficaria no comando da executiva municipal.

Um bom negócio para ambos os lados. Afinal, o que o vice deseja é um partido para fazer uma aliança que apoie a candidatura de Minoru Kimpara, seu candidato a prefeito nas próximas eleições. E o que Valério quer mais que tudo, neste momento, é continuar dirigindo o partido que já foi de Bolsonaro.

Após a paz ser selada, o vice-governador será recebido na noite desta quinta-feira (2) na sede do PSL para assinar a ficha de filiação, disse uma fonte ao ContilNet.

A pedenga entre o vice Major Rocha e o presidente da sigla no Acre começou a cerca de duas semanas, quando Rocha anunciou que iria se filiar ao partido. Valério e maioria dos filiados reagiram com indignação e repúdio.

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar enviou o deputado Júnior Bozello ao Acre para aparar as arestas. Parece que Bozello conseguiu resolver o problema.

