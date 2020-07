PM encontra pé de maconha em terreno e prende vendedor de roupas no interior do Acre

O vendedor de roupas Osvaldo Alves dos Santos, 48 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (7) no Bairro dos Borges, na zona rural do município de Tarauacá. De acordo com a Polícia Militar, um pé de maconha foi encontrado na terreno do homem.

O Grupo Tático (GT7) estava em diligências na BR-364 para encontrar uma bicicleta que havia sido furtada, mas quando os militares entraram em área de mata perto de uma ponte que liga o bairro e a rodovia, encontraram um pé de maconha plantado próximo a algumas árvores, dentro do terreno de Osvaldo.

Uma pessoa que mora perto da casa disse aos militares que Osvaldo era o dono da residência, mas o homem estava vendendo roupas no mercado municipal de cidade. A guarnição buscou Osvaldo e levou ele até a casa. O homem assumiu ser o dono da residência, mas disse não saber quem plantou o pé de maconha no local.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, para os procedimentos cabíveis.

