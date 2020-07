Polícia da Paraíba prende homem acusado de praticar homicídio no Acre

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na manhã desta quinta-feira (30), um homem acusado de praticar homicídio na cidade de Rio Branco, no Estado do Acre. A ação teve apoio de policiais civis de Pernambuco.

De acordo com informações vindas do estado, o indivíduo era procurado por policiais de três Estados. Após a prática do crime, o homem fugiu para Pernambuco e, em seguida, para Paraíba.

PUBLICIDADE

Além do Acre, a Polícia Civil de Pernambuco também vinha investigando o paradeiro do acusado. Segundo a delegada Karina Torres, o GOE da Paraíba foi acionado por equipes do Estado vizinho.

O GOE recebeu informações da Polícia Civil de Pernambuco sobre a prática do crime e possível esconderijo do acusado em João Pessoa. O homem será apresentado ao Poder Judiciário e, em seguida, transferido para o Acre, para cumprimento do mandado de prisão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários