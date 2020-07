Prazo do auxílio emergencial acaba nesta quinta; Veja como se cadastrar

Quem ainda não solicitou o auxílio emergencial e tem direito pode fazer o pedido até esta quinta-feira (2). A data limite para inscrição não mudou mesmo com a ampliação do auxílio por mais duas parcelas, e também serve para aqueles que precisam refazer a solicitação.

O cadastro pode ser feito por meio do aplicativo ou site da Caixa Auxílio Emergencial ou nas agências dos Correios. Mesmo quem solicitar até o último dia terá o direito de receber todas as parcelas do auxílio emergencial.

Antes de efetuar o cadastro, saiba se você tem direito a receber o auxílio emergencial.

Quem pode pedir o auxílio emergencial

Pessoas com mais de 18 anos – ou mães com menos de 18 – que atendam a todos os seguintes requisitos:

Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de Microempreendedor Individual (MEI); Contribuinte individual da Previdência Social; Trabalhador Informal.

Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

Quem não pode pedir o auxílio

Quem tem emprego formal ativo;

Pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo (R$ 522,50);

Está recebendo Seguro Desemprego;

Está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;

Recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.

Dados do auxílio

Os dados oficiais mostram que 64,5 milhões de pessoas já receberam alguma parcela do auxílio, totalizando R$ 103,8 bilhões. Há em primeira análise 800 mil inscritos pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal e mais 600 mil estão em reanálise pela Dataprev, empresa responsável por avaliar os dados e verificar se os inscritos realmente tem direito ao recebimento.

