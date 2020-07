Presidente do STF, Dias Toffoli, sofre acidente doméstico e é internado em hospital de SP

Segundo a assessoria de imprensa do ministro e do hospital, ele sofreu um pequeno corte no rosto e passa bem. Toffoli passou por exames de raio-x e aguarda o resultado

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi internado neste domingo (19) em um hospital em São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa do ministro, Toffoli sofreu um acidente doméstico quando estava em sua casa em Marília, no interior de São Paulo, e foi submetido a exame de raio-x no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul da capital paulista.

O ministro bateu a cabeça, sofreu um pequeno corte, realizou uma sutura e passa bem. Ele aguarda os resultados dos exames e pode ter alta médica ainda neste domingo.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade. Fez exame de raio-x e passa bem”, diz o boletim médico assinado pela Dra. Ludhmilla Hajjar, cardiologista, Dr. Paulo Hoff, diretor clínico, e Dr. Antônio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star do Hospital Vila Nova Star.

Em segundo boletim, o hospital falou sobre a sutura que foi feita e a possível alta.

Em 23 de maio, Toffoli foi internado para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso . Abscessos são coleções de material purulento (pus). Segundo o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, embora normalmente decorram de infecções bacterianas, abscessos podem, em alguns casos, serem manifestação de outras doenças cutâneas.

