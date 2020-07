Shopping, motéis e salões de beleza devem reabrir a partir desta terça-feira

Após mais de 90 dias fechado, o shopping Via Verde, as galerias e centros comerciais de Rio Branco deverão voltar a funcionar a partir desta terça-feira (20).

O Decreto 5.946/2020 diz, em sua faixa laranja, que estes setores deverão seguir os protocolos sanitários devendo funcionar somente com suas capacidades limitadas a 30%. “Fica proibido o funcionamento da praça de alimentação e áreas recreativas”, diz o Decreto.

Em uma confusa tabela a qual o ContilNet teve acesso, pode-se ver que muitos setores da economia acreana deverão também abrir suas portas nesta terça.

Os salões de beleza, motéis, hotéis, restaurantes, lanchonetes, sorveterias e pizzarias também voltarão a funcionar, sempre seguindo as orientações do decreto governamental.

As academias de ginásticas e clubes recreativos e de lazer deverão retornar suas atividades gradativamente, conforme uma série de regras impostas pelo governo.

Errata: ContilNet havia divulgado que os bares voltariam a funcionar amanhã, o que não é verdade. De acordo com o Decreto do governo, estes estabelecimentos deverão continuar exclusivamente com os serviços delivery e/ou drive-thru.

