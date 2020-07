Tudo pode acontecer nas próximas horas entre Gladson Cameli e o Progressistas

As desavenças envolvendo o governador Gladson Cameli e a direção regional do Progressistas chegou ao clímax nas últimas horas após o chefe do Executivo confirmar ter redigido carta de desfiliação da sigla e que a entregaria até o final desta segunda-feira (20). No entanto, até o bater dos martelos tudo pode acontecer.

As demais lideranças da sigla não ficaram de braços cruzados ao perceberem que o que antes era uma simples ameaça – noticiada em primeira mão nas semanas anteriores pelo ContilNet – agora estaria em vias de se concretizar.

Parlamentares, prefeitos e articuladores políticos do Progressistas correm contra o tempo para evitar que Cameli deixe o partido, por onde se elegeu deputado federal, senador e governador.

Nesta segunda, ele já se reuniu, individualmente, com os deputados estaduais José Bestene, Gerlen Diniz e Nicolau Junior, todos colegas de legenda, onde a pauta principal foi a possível saída da sigla.

Uma reunião marcada para o final da tarde com a direção regional da sigla, onde provavelmente Gladson oficializaria sua saída, acabou de ser cancelada. Em seu lugar, o governador sentará com prefeitos do Progressistas em seu escritório particular. Lá, ele deve ser persuadido, com muito diálogo, a permanecer.

A mesma pauta vai marcar, na manhã de terça (21), uma nova reunião entre Cameli e a bancada do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Até o presidente nacional da legenda, Ciro Nogueiro, decidiu intervir para que seu partido não perca um governo. Com isso, a decisão de Gladson de sair ou permanecer no Progressistas deve ser adiada, no mínimo, para a terça-feira.

O motivo da cizânia entre Cameli e a legenda se dá em torno do apoio do chefe do Executivo à reeleição da prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) quando o partido já tem oficializada a sua chapa, com Tião Bocalom e Marfisa Galvão (PSD).

A desavença se intensificou nos últimos dias após o pré-candidato e dirigentes anunciarem que o governador, finalmente, havia decido apoiá-los, o que foi desmentido por Cameli horas depois.

Nesta segunda, em agenda com a prefeita, Gladson reforçou que vai caminhar com ela e alfinetou a direção do Progressistas após vazamento de áudios em que é criticado – e que teria sido a gota d’água para sua decisão de pular fora do barco.

