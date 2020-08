Caixa abre 5 agências no Acre neste sábado para pagamento do auxílio e FGTS

As agências que estarão abertas são as três de Rio Branco, localizadas no Bosque, Centro e Estação Experimental

A Caixa anunciou que abrirá 5 agências no Acre neste sábado (08), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. De acordo com comunicado, em todo o país, 770 agências estarão abertas.

No Acre, as agências que estarão abertas são as três de Rio Branco, localizadas no Bosque, Centro e Estação Experimental, e as unidades de Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

Todas as pessoas que se dirigirem ao banco serão atendidas. A instituição pede que as pessoas não fiquem em filas durante a madrugada.

