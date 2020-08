Dunga critica “excesso” de técnicos estrangeiros: “Não deveriam estar aqui”

Ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, Dunga opinou, em entrevista ao Uol, sobre a presença de treinadores estrangeiros no país. Apesar de elogiar o trabalho feito por Jorge Jesus no Flamengo, o ex-volante acredita que exista um exagero em relação à reputação desses treinadores no Brasil.

“Eu acho que os melhores vêm para acrescentar. Mas têm muitos aí que eu vou te falar. Muitos foram criados. Não deveriam estar aqui. Eu acredito em percentual. Vieram 10 treinadores estrangeiros. Quantos deram certo? E quem deu certo a gente já sabia como era. Deu certo porque o cara é bom. Pega o currículo dele e tu vê que ele sempre foi bom. Agora outros”, opinou.

Em relação à Jesus, Dunga elogiou suas ideias e postura em treinos. “As ideias dele são ótimas. Teve uma frase dele que vi que pouca gente explorou. Muitos aqui dizem que temos que poupar jogadores para não se desgastarem e tal. Só que o Jorge Jesus falou que tem que poupar o cara no treino e não o jogo. Está certíssimo. E aqui no Brasil nós poupamos o jogador na partida e não no treino, onde é maior o risco do cara se machucar. Os treinos são mais intensos, no sentido de o jogador participar mais da jogada. No jogo ele não participa tanto”, avaliou.

