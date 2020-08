Dupla em motocicleta passa atirando e deixa dois feridos em Rio Branco

Lucivaldo da Costa Freitas, 28 anos, e Wellington Nascimento Calvin, 18 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (10), no Bairro Belo Jardim, no km 5 da BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As vítimas informaram que foram baleadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Lucivaldo estava trafegando em uma bicicleta, quando viu a dupla passando pela rua atirando. Ao tentar fugir, Lucivaldo foi ferido com um tiro no tórax. Já Wellington foi atingido por um tiro no abdômen, enquanto caminhava pela mesma rua em que Lucivaldo foi baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou ambulâncias para atender as vítimas, que em seguida foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar tentou procurar pela dupla da moto, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

