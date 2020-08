Gasto por habitante com Educação no Acre é maior do que com Saúde e Segurança

Segurança é uma das áreas com menos investimento, com R$ 237.135.677,55 no total, e R$ 268,88 por habitante

De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o gasto por pessoa com Educação no Acre é superior ao valor usado em Saúde, também individualmente.

Os dados englobam os oito primeiros meses de 2020.

Neste período, em Educação já foram investidos R$ 561.877.001,31. Para cada usuário do serviço público de ensino, foram destinados R$ 637,10.

Já em Saúde, o investimento é um pouco menor e chega a R$ 478.737.683,73. Para cada usuário, foram destinados R$ 542,83.

O terceiro maior investimento tem a ver com a área de encargos especiais, onde o valor total é de R$ 508.941.762,66.

Segurança Pública é uma das áreas com menos investimento, com R$ 237.135.677,55 no total, e R$ 268,88 por habitante.

