Gladson recebe honraria do Corpo de Bombeiros de Rondônia em solenidade no Palácio 

A solenidade ocorreu em cerimônia no Palácio Rio Branco com demais autoridades

Na manhã desta quarta-feira (5), o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu a maior honraria do Corpo de Bombeiros de Rondônia, a Medalha Imperador Dom Pedro II – Grau I – Grã-Cruz.

Na solenidade ocorrida no Palácio Rio Branco, quem também recebeu a honraria foi o vice-governador, Major Rocha; o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, Coronel BM Carlos Batista da Costa, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, coronel Demargili da Costa Farias.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, coronel Demargili disse que tem uma ligação muito grande com o Acre. “Tenho um orgulho de servir ao Acre com autorização do nosso g

overnador Marcos Rocha”, declarou.

O governador Gladson agradeceu a honraria e ainda assinou o decreto que transferiu vários oficiais do Corpo de Bombeiros para a reserva remunerada.

