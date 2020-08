Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Alto astral, sintonia com amigos e conversas estimulantes darão sabor ao dia. Embarque em novas experiências e areje a cabeça. Hora de repensar o lifestyle, renovar conceitos, dar mais espaço ao prazer e curtir momentos de descontração e liberdade. Harmonia de Vênus em seu signo com a Lua trará mais encantamento no amor. Se estiver só, nova relação à vista!Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em agosto