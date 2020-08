Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próximo à UPA do Segundo DIstrito

Na tarde desta quarta feira (19), homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma grande queimada em uma área de mato que fica próximo à Upa do Segundo Distrito, Rodoviária Internacional de Rio Branco e do Hospital do Amor .

Segundo informações dos Bombeiros, o fogo teria começado na parte da manhã e durante todo dia o efetivo esteve no local para combater o incêndio que já havia se alastrado com o vento chegando, inlcuisve, embaixo de uma torre de energia.

Para combater o fogo, eles teriam usado dois caminhões pipas e um caminhão de combate a incêndio.

