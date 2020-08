Inter vence e segue líder do Campeonato Brasileiro; jogo terminou em 2 a 0 neste sábado

Colorado supera Botafogo, no Rio, e continua no topo da tabela

A sexta rodada apenas começou, neste sábado (29), mas quem vai continuar na liderança é o Internacional. Os gaúchos ganharam do Botafogo por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com o resultado, o Colorado vai a 15 pontos e por enquanto não pode ser alcançado pelos outros 19 clubes.

A equipe do argentino Eduardo Coudet agora vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta (2). No mesmo dia, os botafoguenses jogam contra o Coritiba novamente dentro de casa.

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Thiago Galhardo (27), de cabeça, abriu o placar para o Inter. O meia voltaria a aparecer, desta vez dando o passe para Gabriel Boschilia ampliar o marcador. Com a desvantagem no placar, o Glorioso foi ao ataque.

Matheus Babi (42) marca, mas o gol é anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) que vê um jogador alvinegro, Rhuan, em impedimento. Na segunda etapa, aos 15, mais um gol do Botafogo anulado pelo VAR.

Bruno Nazário se antecipa ao goleiro e marca, mas o juiz vê falta na origem do lance, após consulta ao VAR. Reclamações e protestos à parte, o Inter acaba líder isolado do campeonato, que não vence desde 1979.

