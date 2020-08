Mad Max | Charlize Theron raspa a cabeça para viver Furiosa em vídeo

Charlize Theron revelou um vídeo inédito do momento em que raspou a cabeça para viver Furiosa em Mad Max: Estrada da Fúria. A atriz revelou o momento em que cortou o próprio cabelo para celebrar a exibição do filme em drive-in para arrecadar fundos para o projeto Charlize Theron Africa Outreach Project, criado para combater a HIV no continente africano. Confira abaixo:

“Para celebrar a exibição drive-in do CTAOP esta noite, volto ao ponto sem retorno em criar Furiosa. Um enorme agradecimento à The Grove e CH Cre8tive por fazer a noite de hoje acontecer! Muito animada em ver esse filme nas telonas novamente”

Mad Max: Estrada de Fúria arrecadou US$ 375 milhões nas bilheterias mundiais e foi indicado a 10 Oscars, levando 6, incluindo Melhor Edição, Figurino e Design de Produção. Atualmente o diretor George Miller trabalha em um filme derivado focado em Furiosa sem a participação de Charlize Theron. Rumores apontam que a atriz, que descreveu a substituição como algo “de partir o coração”, pode ser substituída por Anya Taylor-Joy (A Bruxa) ou Jodie Comer (Killing Eve).

