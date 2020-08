Modelo do “De Férias com o Ex” apanha em festa e fotos machucada impressionam

Foi nesse momento que o convidado “perdeu a cabeça” e “deu vários socos no rosto” de Yasmin. “Imediatamente, senti que meu nariz estava quebrado e não podia fazer nada para me proteger. Ele continuou me socando assim que eu caí no chão, enquanto eu estava deitada no chão ele continuou me batendo e chutando por todo o meu corpo. Fiquei com tanto medo quando o sangue começou a pingar do meu rosto e naquele momento rastejei para o corredor do meu apartamento, onde pedi aos meus vizinhos para chamarem a polícia”, relatou.

O agressor disse que a culpa era da modelo por mandá-lo ir embora da casa dela. “Fiquei 2 dias no hospital, meu nariz quebrou, tive uma concussão e meu olho está fodido. Eu me sinto uma merda, mas ainda tenho muita sorte porque isso pode acabar muito pior. Estou fazendo uma pequena pausa nas redes sociais para dedicar um tempo a mim e à minha saúde mental e espero que todos respeitem o meu descanso.”

Yasmin deixou claro que o agressor terá que entender com a Justiça e que o intuito dela em divulgar o caso de agressão é mostrar que as mulheres precisam ficar unidas e aceitar esse tipo de situação.