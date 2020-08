Quase 200 pessoas que morreram por coronavírus no AC não possuíam comorbidades

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), mais de 30% das pessoas mortas pelo coronavírus não Acre não tinha comorbidades.

Em relação aos óbitos pode-se observar que 69,3% (416 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 367 (61,2%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 233 (38,8%) no sexo feminino.

PUBLICIDADE

Dentre os 600 óbitos, 403 (67,2%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 197 (32,8%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 68,6 e de letalidade de 2,5%, sendo que o maior coeficiente de mortalidade verificase no município de Assis Brasil (121,3/100.000 habitantes) e de letalidade em Rodrigues Alves (4,3%).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários