Solidariedade fecha apoio com Everton Soares e indica Emerson Leão na chapa de Fernanda Hassem

O Solidariedade formalizou na noite de ontem (21) apoio ao pré-candidato Everton Soares na cidade de Epitaciolândia e indicou Emerson Leão, pré-candidato a vice na chapa da atual prefeita Fernanda Hassem em Brasileia.

A agenda da Executiva Estadual iniciou em Epitaciolândia, onde o presidente Israel Milani e a deputada federal Vanda Milani chancelaram apoio ao pré-candidato Everton Soares (PSL).

“O nosso compromisso é pela construção de uma aliança que apresente as melhores propostas para melhoria da qualidade de vida da população. A decisão da executiva municipal liderada pelo Puí tem o nosso apoio”, disse a deputada federal.

Israel Milani falou da estrutura e logística de pré-campanha, convenções e campanha que o SOLIDARIEDADE prepara para colocar o bloco nas ruas.

“A população de Epitaciolândia pode ter certeza de que vai receber um grupo de pré-candidatos aguerrido na construção de um projeto que visa nosso fortalecimento e o desenvolvimento da cidade e do campo”, destacou o presidente.

Em Brasileia, a executiva municipal decidiu apresentar Emerson Leão como pré-candidato a vice-prefeito na aliança liderada pela atual prefeita Fernanda Hassem. Vanda Milani falou do carinho que tem por Brasileia.

“Eu cuido com muito carinho de todas as demandas que são apresentadas pelo nosso grupo em Brasileia. Tenho um respeito pela prefeita Fernanda Hassem que vem realizando um trabalho de reconstrução do município. Creio que nossa união dará certo pelo bem de todos”, disse a deputada.

Israel Milani destacou que o partido tem uma das melhores chapas de pré-candidatos a vereadores, incluindo lideranças da cidade e da zona rural. 23 pré-candidatos foram apresentados no evento que aconteceu na sede do partido.

“O Solidariedade é o partido que mais cresce em todo o Estado. Somos hoje uma grande família, apresentamos uma mensagem de muita lealdade e compromisso urbano, de acessibilidade, cooperação e sustentabilidade” concluiu Milani.

