Temperatura pode chegar a 12 graus no Acre nesta sexta-feira, segundo Sipam

Moradores de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri sentirão o frio com mais intensidade

A massa de ar polar que chega ao Acre nesta quinta-feira (20) vai derrubar as temperaturas para pelo menos 12 graus na sexta (21), segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

A área mais atingida pelo frio será centro leste do estado, que abrange as regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Purus. “Nessa região o tempo deverá variar entre céu encoberto a nublado. Existe a possibilidade de chuvas ocasionais”, informou o órgão.

Moradores de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri sentirão a friagem com mais intensidade. Lá, os termômetros marcarão a mínima prevista.

Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Sena Madureira terão temperaturas mínimas de 13 graus.

“O vale do Juruá ainda sofre com o efeito da instabilidade pré-frontal, que provocam chuvas durante o dia e deixará o céu variando de nublado a encoberto”.

O tempo permanece ameno até domingo (23), quando perde força e dá lugar ao calor no início da próxima semana.

